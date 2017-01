L'exposition monographique de Caroline Muheim, se présente comme une grande installation consacrée à l'observation attentive et minutieuse des éléments vitaux qui constituent l'espace qui nous entoure...

L'Atelier Pièce Unique accueille une fidèle de la galerie, Valérie Jayat. Cette artiste née en 1961 se passionne pour le dessin dès le plus jeune âge. Titulaire d'une licence en arts plastiques, elle a...

Alain Guillon - Voyages

Rouge Grenade - Paris, France

Dans ses tableaux intitulés "voyages éthérés", Alain Guillon nous emmène dans des espaces intemporels, rêvés et mystiques, empreints de lumière et de sérénité. Ses impressions de matières fines et délicates...